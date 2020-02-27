Forbes назвал самых богатых российских спортсменов 10-летия. Почти все - хоккеисты

Журнал Forbes представил рейтинг десяти самых высокооплачиваемых российских спортсменов минувшего 10-летия.

При составлении рейтинга учитывались заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки в период с 2010 по 2019 год. Первое место заняла теннисистка Мария Шарапова: по данным издания, ее доход за это время составил 197,8 млн долларов.

На втором и третьем местах оказались хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин. По версии Forbes, лидер "Вашингтона" заработал 136,9 млн долларов, а вице-капитан "Питтсбурга" - 94,6 млн.

Кроме них в первой десятке оказались хоккеисты Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Александр Радулов и Сергей Бобровский, баскетболист Тимофей Мозгов, а также футболисты Юрий Жирков и Андрей Аршавин.

Напомним, лидер рейтинга - Мария Шарапова - накануне объявила о завершении своей спортивной карьеры.