Бритни Спирс опубликовала свой танец, во время которого сломала ногу

38-летняя певица Бритни Спирс сломала ногу во время репетиции. В момент, когда она получила травму, была включена камера, и артистка решила поделиться записью со своими подписчиками в Instagram.

"Я не танцевала шесть месяцев, поэтому я была в полном восторге, - описывает свой танец Бритни. – И да, я знаю, что я босиком… не смейтесь, но я так лучше держусь за пол!!! PS Вы можете слышать момент, когда я сломала ногу, простите… это было довольно громко!!!". И действительно, слышен довольно отчетливый хруст.

Бритни Спирс отказалась от еженедельных выступлений в Лас-Вегасе после того, как ее ментальное состояние ухудшилось. О психическом здоровье артистки ходило много слухов. Она на протяжении многих лет находится под опекой отца после кризиса, связанного с разводом с танцором Кевином Федерлайном.