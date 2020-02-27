Обвиняемый в убийстве Немцова мог находиться в Новом Уренгое, но у ФСБ "не нашлось сил задержать его"

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы дочери убитого Бориса Немцова, заявил, что обвиняемый в совершении преступления Руслан Мухудинов мог по поддельным документам посещать Новый Уренгой и другие города, но не был задержан, сообщает ТАСС.

"Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его", - сказал Прохоров.

По словам адвоката, Мухудинов заочно обвиняется в убийстве Немцова в статусе "заказчика" и находится в розыске.

Напомним, по версии следствия, в конце сентября 2014 г. Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову за 15 млн руб. убить политика. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в ОПГ, начали планирование преступления.

В рамках расследования удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Около 11.00 27 февраля 2015 г. Заур Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где жил Немцов, для скрытого наблюдения за ним и возможного совершения его убийства. Примерно в 21.45 минут того же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены ОПГ продолжили слежку.

После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23.31 Дадаев на Большом Москворецком мосту произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.