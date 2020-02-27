08 Сентября 2020
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самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

Отмена рейсов из России в Италию связана не с вспышкой коронавируса в стране, а с потоком китайских туристов

С 20 февраля официально приостановлены полеты "Уральских авиалиний" в Китай. В скором времени будут введены такие же ограничения на сообщение с Ираном, Корейской республикой и Италией. Ни по одному из этих направлений из УрФО на данный момент не осуществляется прямых рейсов. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. Однако, по словам директора Уральской ассоциации туризма, пока неизвестно, как дальше будут развиваться события, передает корреспондент Накануне.RU.

Как объяснил Михаил Мальцев, МИД РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендовали уральским гражданам не посещать Италию в ближайшее время, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. Однако это только рекомендация. Турист, конечно же, может полететь в Италию, а формулировка лишь дает право жителю УрФО отказаться от комплексного туристического продукта (по личным или иным причинам), обратиться к туроператору или в агентство, где он приобретал путевку, чтобы ее аннулировать и получить возврат денежных средств без каких-либо удержаний или комиссий.

С Римом рейсы будут отменены на ближайшие два месяца, а перелеты, забронированные на 25 апреля, перенесены на 30 мая.

"Отмена рейсов в Италию никак не связана с коронавирусом в самой Италии, - отметил Мальцев. - Она связана непосредственно с Китаем, так как эти рейсы были ориентированы в большей степени на китайских пассажиров. Около 80% пассажиров этого рейса - китайцы и жители КНР, хотя небольшая квота была и в свободной продаже для уральских туристов".

На данный момент китайские туристы не могут осуществлять поездки, потому и рейсы в Италию временно отменены. По заверению Михаила Мальцева, как только ситуация с Китаем нормализуется, рейсы в итальянскую столицу сразу же возобновятся. Несмотря на это, по его словам, вполне вероятно, что раннее бронирование билетов в Рим будет остановлено, так как вышеуказанная рекомендация не позволяет туроператорам осуществлять реализацию комплексного туристического продукта до устранения ограничений.

Не стоит забывать и о том, что любые туроператоры занимаются крупным финансовым оборотом, из-за чего деньги потребителя могут уже уйти на реализацию путешествия, бронирование отеля и т.п. В связи с этим, помимо денежного возврата, жителям УрФО будут предложены варианты переноса поездки на более поздний срок или смена направления путешествия.

По словам директора обособленного подразделения туроператора TUI в Екатеринбурге Оксаны Чуваковой, сейчас наблюдается определенный спад по раннему бронированию авиабилетов, однако нельзя сказать, что ситуация находится на критическом уровне. Несмотря на это, спрос на путевки в Юго-Восточную Азию значительно снизился. Накладывается еще и ситуация с Турцией, там по политическим моментам тоже есть нюансы. На данный момент поток туров перенаправился на Восток: Эмираты, Тунис и Испания.

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Отмена рейсов из России в Италию связана не с вспышкой коронавируса в стране, а с потоком китайских туристов

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Теги: Туристические рейсы, УрФО, коронавирус, Италия



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