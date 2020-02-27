Список продуктов и вещей на случай эпидемии составили власти Германии

В Германии обнародован список продуктов и вещей, которые необходимы на случай распространения эпидемии коронавируса.

На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома запасы питьевой воды, круп, хлеба, картофеля, мяса и т.д. Кроме того, нужно запастись медикаментами, свечами, газовой горелкой, фонарем, батарейкой, средством для дезинфекции.

Число заразившихся коронавирусом в ФРГ приблизилось к 30, сообщили местные СМИ. Власти готовятся к росту случаев заболевания COVID-19, в Берлине будет объявлено о создании чрезвычайного штаба по борьбе с эпидемией, передает РИА Новости.

Ранее Германия направила в Ухань самолет Airbus A310 своих ВВС для эвакуации граждан из города. При этом отмечалось, что одобрением китайских властей на эвакуацию долго не удавалось получить. Всего из Китая планировалось вывезти 90 немцев.