В Новом Уренгое прокуратура со второй попытки добилась выдачи жилья для жертвы пожара в "деревяшке"

В Новом Уренгое власти выделили квартиру по договору соцнайма для горожанки, жившей в сгоревшем деревянном доме, рассказал Накануне.RU депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин.

"У пострадавшей была квартира в деревянном доме по договору социального найма. Такие дома в Новом Уренгое горят, как спички. Сгорела и её "деревяшка", взамен ей должны были дать другую квартиру. Но не сделали этого. Из мэрии приходили отписки", - сказал политик.

Он обратился в прокуратуру. Нарушения прав потерпевшей подтвердились, однако выделять ей жильё никто не спешил.

"После повторного обращения в прокуратуру надзорное ведомство обратилось в суд. Не дожидаясь решения, администрация решила выделить новую квартиру. Всё это время заявительницы снимала жильё, что в Новом Уренгое непросто – ценник там московский", - сказал депутат.