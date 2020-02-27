08 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

В Новом Уренгое прокуратура со второй попытки добилась выдачи жилья для жертвы пожара в "деревяшке"

В Новом Уренгое власти выделили квартиру по договору соцнайма для горожанки, жившей в сгоревшем деревянном доме, рассказал Накануне.RU депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин.
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"У пострадавшей была квартира в деревянном доме по договору социального найма. Такие дома в Новом Уренгое горят, как спички. Сгорела и её "деревяшка", взамен ей должны были дать другую квартиру. Но не сделали этого. Из мэрии приходили отписки", - сказал политик.

Он обратился в прокуратуру. Нарушения прав потерпевшей подтвердились, однако выделять ей жильё никто не спешил.

"После повторного обращения в прокуратуру надзорное ведомство обратилось в суд. Не дожидаясь решения, администрация решила выделить новую квартиру. Всё это время заявительницы снимала жильё, что в Новом Уренгое непросто – ценник там московский", - сказал депутат.

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В Новом Уренгое прокуратура со второй попытки добилась выдачи жилья для жертвы пожара в "деревяшке"

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Теги: деревянный дом, квартира, договор, соцнайм, Иван Вершинин



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