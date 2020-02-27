Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на арест Кызласова и Шилиманова в один день

Завтра Свердловский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на арест директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.

Напомним, обоих задержали на прошлой неделе. Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере, Шилиманову - посредничество в передаче взятки.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил топ-менеджера и бывшего чиновника в СИЗО до 17 апреля. Оба обжаловали свой арест.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляции будут рассмотрены облсудом в пятницу, 28 февраля. Первым будет вынесено решение по Артемию Кызласову, а после него - по Михаилу Шилиманову. Известно, что жалобы будут рассматривать разные судьи.

Напомним, в ОЭЗ "Титановая долина" уже назначен и.о. гендиректора после задержания Кызласова.