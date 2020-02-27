Коронавирус COVID-19 оказался не склонным к мутациям – власти Южной Кореи

Коронавирус COVID-19 не проявил склонности к мутациям. Такой вывод сделали эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве Южной Кореи. Это дает надежду на то, что вакцина и лекарства от коронавируса будут разработаны в более сжатые сроки.

Издание Korea Herald сообщает, что ученые исследовали шесть геномов вируса, включая пять изолированных, полученных от заразившихся людей. Оказалось, что сходство геномов, полученных от заболевших в Южной Корее, имеет от 99,89% до 100% с геномами вируса, полученных в 15 других странах.

Южная Корея стала страной, где наблюдается одна из самых мощных вспышек коронавируса за пределами Китая – известно о 1595 заболевших, 13 человек умерли. Россия ограничивает авиационное сообщение с этой страной и не рекомендует турагентам продавать путевки в Южную Корею.