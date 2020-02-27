В Челябинске депутаты ЗакСо без обсуждений приняли отставку омбудсмена Шарпилова

На очередном заседании 27 февраля депутаты Законодательного Собрания Южного Урала без обсуждений приняли отставку уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление о сложении полномочий 17 февраля.Он поблагодарил за оказанное высокое доверие губернатора Алексея Текслера, депутатов ЗСО и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Шарпилов отметил, что "продолжит отстаивать свои права и восстанавливать своё доброе имя".

Напомним, недавно выяснилось, что Шарпилов судится с бывшей супругой за право опеки над детьми.