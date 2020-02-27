В Екатеринбурге скончался жестоко избитый архитектор. Его сын провел собственное расследование

В Екатеринбурге скончался архитектор Александр Кротов, жестоко избитый в начале этого года.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января: его избили на улице Гагарина. С тех пор Александр находился в больнице в тяжелом состоянии. Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС.

Как рассказал Накануне.RU сын пострадавшего Степан, сегодня утром отец скончался. По его словам, причина смерти станет известна на следующей неделе. Что касается подозреваемых в нападении, один находится под подпиской о невыезде.

"Кем был второй, якобы неизвестно. Но я, как частное лицо, уже знаю, кто это", - рассказал Степан.

Он добавил, что пока не будет ставить в известность правоохранительные органы о своих предположениях.

"Это их работа. Посмотрим, как они себя поведут. Там есть так называемая "крыша", очень непростые люди. Вот и посмотрим, существует ли правосудие", - заключил Степан.

Ранее в полиции Екатеринбурга рассказали о причинах жестокого избиения Александра Кротова.