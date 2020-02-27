В горных районах Южного Урала фуры перекрыли федеральную трассу из-за ночного снегопада

В горных районах Челябинской области - таких как район города Сим, например, образовались огромные пробки из большегрузов - водители не могут подняться на склон трассы из-за гололеда.

Снежный накат образовался из-за обильного снегопада, который шел всю минувшую ночь. Сейчас пришлось перекрыть трассу М5.

В ФКУ Упрдор "Южный Урал" отметили, что федеральную трассу чистили всю ночь - на дороги вышла 31 единица техники, высыпали более 700 тонн противогололедной смеси.