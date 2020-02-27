08 Сентября 2020
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Экономика Курганская область Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: informpskov.ru

В Тюменской области отменены автобусные рейсы в Казахстан и Курган

В Тюменской области из-за плохой погоды отменены автобусные рейсы в Казахстан и Курганскую область.

"Закрыта трасса в Курганской области. Поэтому курганский перевозчик к нам не отправил ни один рейс. С 12.30 до вечера рейсов до Кургана у нас не будет. А также Мокроусово, Петухово и Северный Казахстан рейсы не выпущены", - сообщили Накануне.RU в справочной тюменского автовокзала.

Отметим, что ситуация на дорогах Тюмени осложнилась со вчерашнего вечера, когда в городе начался сильный снегопад.

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В Тюменской области отменены автобусные рейсы в Казахстан и Курган

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Теги: автобус, отмена рейсов, погода



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