В Тюменской области отменены автобусные рейсы в Казахстан и Курган

В Тюменской области из-за плохой погоды отменены автобусные рейсы в Казахстан и Курганскую область.

"Закрыта трасса в Курганской области. Поэтому курганский перевозчик к нам не отправил ни один рейс. С 12.30 до вечера рейсов до Кургана у нас не будет. А также Мокроусово, Петухово и Северный Казахстан рейсы не выпущены", - сообщили Накануне.RU в справочной тюменского автовокзала.

Отметим, что ситуация на дорогах Тюмени осложнилась со вчерашнего вечера, когда в городе начался сильный снегопад.