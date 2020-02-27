Британские истребители поднимались на перехват российских самолетов

ВВС Великобритании подняли в небо самолет Voyager и два истребителя Typhoon после того, российский бомбардировщик Ту-95 заметили к западу от Норвегии.

Британские самолеты также сопровождали два норвежских и один нидерландский F-16.

В пресс-службе Северного флота информацию о полете Ту-95 опровергли, передает ТАСС.

Согласно сообщению Севфлота, речь идет о российских противолодочных Ту-142, которые выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря.

В прошлом году самолеты королевских ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

Минобороны РФ сообщало о полете двух российских самолетов над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. При этом упоминались не Ту-142, а стратегические ракетоносцы Ту-95МС.