В Кургане на Увале появится новый лыжно-биатлонный комплекс

В Кургане в июле этого года в микрорайоне Увал появится новый лыжно-биатлонный комплекс.

Сейчас уже началось строительство, рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

Комплекс построят в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Курганской области", из казны Зауралья на строительство выделено почти 22 млн руб.

Работы по сборке сруба здания базы уже идут, до конца июня сделают все инженерные сети и отделку. Благоустройство территории закончат в июле.