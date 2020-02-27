08 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото:Pexels

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм, сославшись на информацию Роспотребнадзора о разгуле коронавируса COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее, выпустил предупреждение для туроператоров и российских туристов.

Так, гражданам РФ, которые уже находятся в этих странах, рекомендовано "не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)".

Туроператорам и турагентам ведомство рекомендует "приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах".

Также туроператоры должны информировать туристов о грозящей им в этих странах опасности.

"Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации)", - говорится в сообщении ведомства.

При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

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Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран

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Теги: ростуризм, италия, иран. коронавирус, южная корея, туроператоры



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