08 Сентября 2020
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совет православных церквей в Аммане (2020) | Фото: t.me/bishopvictor, епископ Виктор Коцаба

Совет православных церквей отверг признание украинских раскольников патриархом Варфоломеем

Действия экуменического патриарха Варфоломея на Украине являются неканоническими. Об этом говорится в итоговом заявлении Православных Церквей после встречи в Аммане.
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Напомним, вчера в столицу Иордании съехались представители шести автокефальных церквей (Иерусалимской, Русской, Польской, Румынской, Сербской, Чехословацкой) для обсуждения главным образом украинского раскола и претензий Варфоломея на единоличную власть в православном мире.

В заявлении подчеркнуто, что вопрос предоставления автокефалии может решаться только в духе всеправославного диалога и согласия. Также церкви планируют еще раз собраться до конца 2020 года и призывают другие церкви, в том числе Варфоломея, присоединиться к ним.

Обращает на себя внимание призыв собраться на совместную молитву "в Материнской Церкви, Храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед Гробницей Христа". Что болезненно для Варфоломея, "забывшего", что Церковь была основана именно в Иерусалиме. В этой фразе можно усмотреть намек церквей на то, что обусловленное историческими причинами первенство чести Фанара не является догматическим и может быть оспорено.

Епископ Бачский Ириней (Булович) из Сербской Церкви заявил, что на встречу приехали те, кто готов "бесстрашно отстаивать истину".

Глава делегации Польской Церкви архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский) сказал, что украинские раскольники не относятся к Церкви, так как у них нет апостольского преемства.

"Просто каких-то мальчиков поймали на улице и одели в костюмированные церковные одежды", - сказал иерарх.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион отметил, что в православии накопилось много проблем, "которые не решаются из-за того, что Константинопольский патриарх ушел в самоизоляцию", но древнейшая христианская кафедра взяла на себя инициативу их решения. И они будут обсуждаться до тех пор, пока не будут решены, поскольку прежняя площадка для обсуждения, возглавляемая Константинопольским патриархатом, утратила смысл.

Зампредседателя ОВЦС РПЦ протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что главное в заявлении церквей - это то, что ситуация на Украине "отнюдь не является урегулированной, как считает Константинопольский патриарх".

"Не раз участники напоминали, что именно Иерусалимская Церковь является подлинной Матерью всех Церквей, что ей удалось и на сей раз продемонстрировать", - сказал священник.

Что касается вопроса представительства, то, как отметил протодиакон Константин Маркович, даже ни один Вселенский собор не собирал всех иерархов Вселенской Церкви.

Украинский публицист, эксперт по церковно-политической проблематике Александр Вознесенский поделился с Накануне.RU своим мнением о результатах встречи в Аммане.

"Представители шести Церквей в Аммане фактически заявили: папству - нет, соборности - да. Основная суть коммюнике звучит так: "В атмосфере братской любви собравшиеся на встрече согласились с тем, что решения, касающиеся вопросов православного значения, включая предоставление автокефалии отдельным Церквам, должны быть окончательно оформлены в духе всеправославного диалога и единства, а также всеправославного консенсуса". Это декларация соборного устройства Церкви", - отметил эксперт.

Он напомнил о Символе веры, в котором сказано о соборности Церкви.

"В последнее время представители Константинопольского патриархата настаивают на концепции "первый без равных", в рамках которой они пытаются наделить предстоятеля этой Церкви особыми полномочиями, позволяющими единолично принимать важные межцерковные решения. Коммюнике в Аммане - это решительное отвержение всех папских амбиций Константинополя и заявление о том, что в Церкви нужно навести канонический порядок", - подчеркнул Александр Вознесенский.

"Автокефалия является общецерковным вопросом, а значит, решение о предоставлении автокефалии не может быть принято единолично, но требует общего обсуждения и согласия. Эта тема напрямую касается как ситуации с раскольниками на Украине, так и ситуации с раскольниками в Черногории. Участники встречи задекларировали, что практика предоставления автокефалии в одностороннем порядке какой-то из Церквей без обсуждения этого с другими Церквями и их согласия является неприемлемой. Из этого прямо следует, что участники выразили неприятие томоса, выданного украинским раскольникам", - сказал Накануне.RU эксперт.

Он считает, что если к этому заявлению присоединятся еще некоторые церкви, то это остановит процесс признания украинских раскольников и фактически будет означать требование к Варфоломею аннулировать выданный им томос.

"Думаю, что вся современная история Церкви будет теперь делиться на два периода: до и после первой встречи в Аммане. Это период взращивания папских амбиций Константинополя и период решительного отвержения этих амбиций путем декларации соборного устройства Церкви. Будет пересмотр понятия "Материнская Церковь". Сейчас это понятие пытается себе присвоить Константинополь ввиду того, что он выдал много томосов об автокефалии. Но сейчас чувствуется тенденция к тому, чтобы это понятие относилось в первую очередь к Иерусалимскому Патриархату, роль которого теперь будет значительно расти в православном мире", - подытожил Александр Вознесенский.

Он полагает, что к заявлению шести церквей могут присоединиться и другие.

Возможно, главный результат встречи в Аммане - это сам факт ее проведения. Без Варфоломея.

совет православных церквей в Аммане(2020)|Фото: t.me/bishopvictor, епископ Виктор Коцаба

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Совет православных церквей отверг признание украинских раскольников патриархом Варфоломеем

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Теги: Украина, церковь, раскол, Варфоломей, Фанар, православие



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Ранее 27.02.2020 13:25 Мск Варфоломей написал гневное письмо Иерусалимскому патриарху по поводу встречи в Аммане

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