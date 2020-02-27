Mash: Захарченко с подельниками вывел из России триллион рублей

Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко с подельниками вывел из России триллион рублей, сообщает Mash.

"Все, что нашли при знаменитых обысках у Захарченко, - это одна сотая суммы, которую он успел вывести за границу", - утверждает телеграм-канал.

По данным Mash, в отношении бывшего высокопоставленного полицейского расследуют новое дело о незаконном обналичивании средств: "Захарченко был крупным решалой в этом вопросе, к нему обращались банки".

Следствие выяснило, что средства выводили и обналичивали 10 лет. Якобы прокуратура уже нашла 50 счетов, по которым деньги утекали из страны. Вывод триллиона расследуется отдельно СК - по статье 210 (создание ОПГ).

ТК уточняет, что в банду также входил сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин, банкир Иван Станкевич и Сергей Терентьев, тоже полковник - миллиардер.

О Терентьеве Mash уже сообщал ранее. Из правоохранительных органов он уволился в 2015 году и сейчас живет вместе с семьей во Франции, где у него особняк. Недвижимость в России на миллиарды рублей он продал либо просто бросил.

По данным канала, Терентьев и его семья владеют двумя земельными участками в московском Серебряном бору стоимостью по 500 млн рублей, несколькими домами на территории Франции и в княжестве Монако, частным вертолетом и автомобилем Bentley.

Mash утверждает, что Захарченко и Терентьев были приятелями.