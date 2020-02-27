ФОК, бассейн, поликлиника. Шумков рассказал о планах развития курганского Заозерного жилого массива до 2030 года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram подробно рассказал о планах развития Заозерного жилого массива - этот план, напомним, был презентован главе российского правительства Михаилу Мишустину во время его визита в регион 25 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков отметил, что в этом году закончат строительство проспекта Мальцева. Эта дорога - особенно долгожданная для местных жителей, так как она свяжет Ледовый дворец спорта имени Парышева с проспектом Голикова и выйдет дальше через объезд на улицу Мостостроителей. Как считают жители микрорайона и чиновники, строительство нового проспекта позволит значительно разгрузить транспортный поток в часы-пик.

Глава региона отметил, что новый проспект будет с парковочными карманами и озеленением.

"Сразу же начинаем проектировать такое же комплексное строительство и благоустройство улицы Фарафонова. Уже "держим в уме" улицу Первомайскую", - написал Шумков.



В 2020 году в Заозерном сдадут два новых детских сада, также начинается строительство еще трех новых детских садов-яслей.⠀



"В конце этого, либо начале 2021 года начнем строительство долгожданной большой красивой школы на 1500 ребятишек в 12 микрорайоне вдоль улицы Фарафонова", - написал глава региона.⠀



Шумков отметил, что сейчас с коллегами из правительства России решается вопрос по строительству вдоль проспекта Голикова планируемой новой детской поликлиники. Губернатор напомнил, что возле Ледового дворца будет построен бассейн, а вдоль проспекта Голикова - физкультурно-оздоровительный комплекс.



Как отметил губернатор, в Заозерном появится много нового жилья - это и малоэтажное строительство, и многоквартирные дома, и ИЖС. В районах появятся новые скверы.



"Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой", - написал Вадим Шумков.