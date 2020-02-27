08 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
курган (2014) | Фото: Накануне.ru

ФОК, бассейн, поликлиника. Шумков рассказал о планах развития курганского Заозерного жилого массива до 2030 года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram подробно рассказал о планах развития Заозерного жилого массива - этот план, напомним, был презентован главе российского правительства Михаилу Мишустину во время его визита в регион 25 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков отметил, что в этом году закончат строительство проспекта Мальцева. Эта дорога - особенно долгожданная для местных жителей, так как она свяжет Ледовый дворец спорта имени Парышева с проспектом Голикова и выйдет дальше через объезд на улицу Мостостроителей. Как считают жители микрорайона и чиновники, строительство нового проспекта позволит значительно разгрузить транспортный поток в часы-пик.

Глава региона отметил, что новый проспект будет с парковочными карманами и озеленением.

"Сразу же начинаем проектировать такое же комплексное строительство и благоустройство улицы Фарафонова. Уже "держим в уме" улицу Первомайскую", - написал Шумков.

В 2020 году в Заозерном сдадут два новых детских сада, также начинается строительство еще трех новых детских садов-яслей.⠀

"В конце этого, либо начале 2021 года начнем строительство долгожданной большой красивой школы на 1500 ребятишек в 12 микрорайоне вдоль улицы Фарафонова", - написал глава региона.⠀

Шумков отметил, что сейчас с коллегами из правительства России решается вопрос по строительству вдоль проспекта Голикова планируемой новой детской поликлиники. Губернатор напомнил, что возле Ледового дворца будет построен бассейн, а вдоль проспекта Голикова - физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как отметил губернатор, в Заозерном появится много нового жилья - это и малоэтажное строительство, и многоквартирные дома, и ИЖС. В районах появятся новые скверы.

"Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой", - написал Вадим Шумков.

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Обещал рассказать про план комплексного развития Заозерного. Если кратко. ⠀ Этим годом должны закончить масштабный проект строительства и благоустройства улицы Мальцева. С парковочными карманами, перекладкой сетей и озеленением. Сразу же начинаем проектировать такое же комплексное строительство и благоустройство улицы Фарафонова. Уже «держим в уме» улицу Первомайскую. ⠀ В этом году вводим в этих микрорайонах два детских сада из трех, вводимых в Кургане. ⠀ В этом же году в этих микрорайонах начинаем строительство ещё трех детских садов-яслей из пяти, планируемых к строительству в Кургане. ⠀ В конце этого либо начале 2021 года (сейчас уточняется) начнём строительство долгожданной большой красивой школы на 1500 ребятишек в 12 мкр. вдоль улицы Фарафонова. ⠀ Сейчас с коллегами из Правительства РФ утрясаем вопрос по строительству вдоль проспекта Голикова планируемой детской поликлиники. ⠀ В рамках отдельной федеральной программы прорабатываем строительство бассейна (ближе к Ледовому дворцу). ⠀ Также вдоль проспекта Голикова частный инвестор планирует строительство ФОКа. ⠀ В 2021 году, согласно предварительной договорённости, МЧС должны закончить объект пожарного депо. ⠀ И много-много жилья. Эта мегаплощадка позволяет нам построить и запустить более 500 000 квадратных метров, включая малоэтажное жильё и ИЖС. Параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. ⠀ КИЖК уже дано поручение отрабатывать активизацию стимулирующих инструментов для приобретения жилья в объектах комплексной застройки. ⠀ Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. В отношении отдельных объектов сроки и финансирование ещё будут уточняться, так как не все решения зависят только от нас. Но в целом план развития такой. ⠀ Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой. ⠀ Все, кто готов работать и созидать вместе с нами - милости просим. Спекулянтам и любителям разговорного жанра убедительная просьба не суетиться. Мы работаем для вас и ваших детей. Спасибо вам, друзья. #Курганэторазвитие

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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ФОК, бассейн, поликлиника. Шумков рассказал о планах развития курганского Заозерного жилого массива до 2030 года

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Теги: Заозерный, Курган, Вадим Шумков, строительство, жилье, ФОК, бассейн, поликлиника



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