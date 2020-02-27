Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, "отметившему" Новый год стрельбой из автомата

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого обвиняли в хулиганстве с применением автомата.

Напомним, все случилось днем 1 января этого года у подъезда дома №19 по улице Тверитина: пьяный мужчина вытащил охолощенный автомат модели "СК-АК-103" и сделал из него шесть выстрелов вверх. Вычислили и задержали хулигана сотрудники отдела полиции №7.

"Стрелком оказался местный житель 1971 года рождения по имени Эдуард, нигде не работающий и ранее не судимый. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что так он выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года. Более подробные обстоятельства Эдуард вспомнить не смог, так как был сильно пьян в новогоднюю ночь", - рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сегодня Октябрьский районный суд вынес мужчине свой приговор. Любителю весело отпраздновать назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.