08 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожар, деревянный дом (2020) | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюменской области три человека сгорели на пожаре в жилом доме

Спасатели Тюменской области сегодня утром при тушении пожара в жилом доме в селе Прокуткино Ишимского района обнаружили тела трех человек. Погибшие - мужчина и женщина - хозяева дома, а также мужчина, который находился у них в гостях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели.

пожар, деревянный дом(2020)|Фото: tyumen.sledcom.ru

В ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что информация о пожаре спасателям поступила в 3.00. Локализовать пожар удалось в 3.35, потушить - в 6.40. К тушению привлекались 12 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС.

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В Тюменской области три человека сгорели на пожаре в жилом доме

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Теги: пожар, деревянный дом, погибшие, уголовное дело, мчс



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