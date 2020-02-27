В Тюменской области три человека сгорели на пожаре в жилом доме

Спасатели Тюменской области сегодня утром при тушении пожара в жилом доме в селе Прокуткино Ишимского района обнаружили тела трех человек. Погибшие - мужчина и женщина - хозяева дома, а также мужчина, который находился у них в гостях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели.

В ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что информация о пожаре спасателям поступила в 3.00. Локализовать пожар удалось в 3.35, потушить - в 6.40. К тушению привлекались 12 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС.