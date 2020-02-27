08 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин, выборы, голосование (2019) | Фото: пресс-служба президента России

Путин не использует гаджеты – у него есть спецтелефон, по которому он может позвонить кому угодно

Владимир Путин приветствует технический прогресс, однако, в отличие от Дмитрия Медведева, сам предпочитает использовать телефон специальной связи.

Отвечая на вопрос ТАСС о своем отношении к стремительному появлению новых разнообразных устройств, в том числе смартфонов, Путин подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно. "И не надо, - добавил он. - Мы не собираемся этого делать". В ответ на вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт для главы государства, Путин заметил: "Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто".

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит нечасто. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", - пояснил президент.

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Путин не использует гаджеты – у него есть спецтелефон, по которому он может позвонить кому угодно

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Теги: владимир путин, гаджеты, спецсвязь



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