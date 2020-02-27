08 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

Полигон ТБО в Нефтеюганском районе сдадут в 2021 году, - замгубернатора Югры

Озвучен новый срок введения полигона ТБО в Нефтеюганском районе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Полигон в Нефтеюганском районе будет сдан в первом квартале 2021 г.", - сказал во время заседания думы Югры замгубернатора Югры Алексей Забозлаев.

Напомним, ранее Забозлаев говорил о том, что полигон сдадут раньше срока – в этом году.

Добавим, летом 2019 г. генеральный директор компании-инвестора строительства "Ресурсосбережение ХМАО" Евгений Барзыкин в ходе пресс-тура масштабной экологической акции "Спасти и сохранить" рассказал журналистам, приехавшим на место будущего полигона, что документы на полигон проходят согласование Главгосэкспертизы, процесс почти завершён.

"Мощность объекта составит 100 тыс. т в год. Здесь разместится переработка всех входящих ТКО: будут отбирать все полезные и опасные фракции. Дальше то, что полезно, пойдёт на переработку, можно делать, например, тротуарную плитку. Также тут будет полигон размещения, две карты. Мы планируем, что имеющейся земли хватит на 10 лет", - сказал он.

Проект двухэтапный: к 2030 г. планируется освоение уже имеющейся территории, потом полигон расширят. Новый участок также рассчитан на 10 лет.

"После открытия полигона закроется имеющаяся свалка, а также аналогичный объект в Пойковском. То есть сюда будут привозить мусор из Нефтеюганска и района, а также Пыть-Яха", - отметил генеральный директор.

Мусоросортировочный полигон, Нефтеюганский район(2019)|Фото: Накануне.RU

Площадка мусоросортировочного полигона в Нефтеюганском районе

В 2018 г. территорию подготовили с инженерной точки зрения. Компания сделала выторфовку на глубине 4 м, засыпала землю инертным материалом, что сделало землю готовой к строительству.

"Все мусоровозы будут взвешивать и подвергать радиационному контролю. То есть будет видно, что можно привозить, что нельзя. Также тут появятся объекты обезвреживания и обработки, автоматической сортировки, полезные фракции будут продавать, остальное отправится на захоронение", - заявил Барзыкин.

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Полигон ТБО в Нефтеюганском районе сдадут в 2021 году, - замгубернатора Югры

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Теги: Полигон ТБО, Алексей Забозлаев



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