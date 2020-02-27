08 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре введены выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, если доход их родителей - ниже прожиточного минимума

Депутаты думы ХМАО приняли решение о выделении материальной помощи родителям детей в возрасте от трёх до семи лет. Речь идёт о семьях, где среднедушевой доход родителей – ниже прожиточного минимума, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Новация предполагает выплату ежемесячного пособия на каждого из детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Платить будут половину прожиточного минимума ребёнка за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячного пособия. В 2020 г. эта сумма составит 7,6 тыс. руб. Деньги выделят семьям, где среднедушевой доход родителей по независящим от них причинам является ниже прожиточного минимума.

Депутаты единогласно приняли документ.

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В Югре введены выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, если доход их родителей - ниже прожиточного минимума

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Теги: дети, родители, выплата, прожиточный минимум



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