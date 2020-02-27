08 Сентября 2020
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электрошокер (2012) | Фото: viparsenal.ru

В Иркутске полицейские "разбудили" электрошокером спящего в такси мужчину, он умер

В Иркутске полицейские незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, молодой человек скончался.

Инцидент произошел 15 февраля. Как сообщает ТАСС, водитель не смог разбудить 24-летнего парня и подъехал к сотрудникам полиции. Те решили применить электрошокер.

Между тем, в пресс-службе УМВД по Иркутской области Накануне.RU заявили, что пока не установлено, был ли жив пассажир такси в тот момент, когда его будили полицейские.

По результатам внутренней проверки полицейские уволены за превышение служебных полномочий. Следственные органы СК возбудили уголовное дело.

Ранее полицейские Южно-Сахалинска получили от 3 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины. Они избивали задержанную, надевали ей пакет на голову, угрожали "применением сексуального насилия со стороны третьих лиц", а также применили эклектрошокер. Так полицейские пытались добиться признания о причастности к хищению денег.

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В Иркутске полицейские "разбудили" электрошокером спящего в такси мужчину, он умер

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Теги: полицейские, электрошокер, иркутск



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