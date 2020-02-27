Стал известен первый резидент ТОР "Лесной" на Среднем Урале

Территория опережающего социально-экономического развития "Лесной" на Среднем Урале получила первого резидента.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, им стала компания "Гефест". Соглашение о сотрудничестве, подтверждающее новый статус компании, было подписано 26 февраля.

Руководство "Гефеста" планирует организовать на ТОР производство стройматериалов. Минимальный объем инвестиций резидента в территорию составит более 15 млн рублей.

Напомним, Лесной получил статус ТОР в 2019 году. Кроме него в Свердловской области такой же статус имеют Краснотурьинск и Новоуральск.