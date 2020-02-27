08 Сентября 2020
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турнир Умножая таланты (2020) | Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Развития&quot;

Школьники Ямала одержали победу в финале интеллектуального турнира в Сочи

Сборная команда поселка Тазовский и города Муравленко стала лучшей на турнире "Умножая таланты", финал которого завершился на минувшей неделе в образовательном центре "Сириус".

Старшеклассники из регионов деятельности "Газпром нефти" соревновались в решении реальных задач по цифровизации нефтегазовой отрасли. В Сочи они работали над собственными проектами под руководством экспертов "Газпром нефти" и "Сириуса".

Так команда победителей North Stars создала приложение для прогнозирования продолжительности работы электроцентробежных насосов на основе анализа данных. В недельную программу финального этапа также вошли курсы по информационным технологиям в нефтегазовой сфере и командообразованию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Развития".

"Турнир "Умножая таланты" – главный образовательный проект нашей программы социальных инвестиций "Родные города". В этом году нашим партнером стал образовательный центр "Сириус" – ведущий российский кампус для талантливых детей. А к турнирным задачам добавились цифровые проекты. Все это позволило нам сделать более разнообразной программу и при этом дать возможность участникам решать задачи, связанные с современными технологиями нефтегазовой отрасли", - отмечает член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Всего на турнир в 2020 году завилось 2800 старшеклассников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Оренбурга, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Муравленко, поселка Тазовского, сел Новый Порт и Мыс Каменный на Ямале. Для выхода в финал участникам предстояло защитить на региональном этапе проекты, взятые из производственной практики. В результате путевку в Сочи получил 71 старшеклассник.

турнир Умножая таланты(2020)|Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Развития"

"Школьники Тазовского района впервые принимали участие в турнире "Умножая таланты", тем приятнее эта победа. Ребята достойно выступили в финале конкурса, показали, что способны на равных состязаться с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска – студенческих и научных центров страны. Образовательная программа в "Сириусе" дала ребятам возможность проверить свои знания и сделать еще один шаг к выбору своего дальнейшего профессионального пути", - считает начальник отдела по корпоративным коммуникациям блока Надым-Пур-Тазовского региона "Газпромнефть-Развития" Екатерина Паймулина.

Напомним, "Газпромнефть-Развитие" разрабатывает на территории района Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Предприятие организует и поддерживает ряд социальных проектов, таких как фестиваль для школьников "Умные каникулы", фестиваль уличного искусства "Стенограффия", традиционные дни оленевода и рыбака, благотворительные акции. В 2020 году программа "Родные города" в Тазовском пополнится еще двумя крупными проектами.

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Школьники Ямала одержали победу в финале интеллектуального турнира в Сочи

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Теги: турнир Умножая таланты, Газпромнефть, школьники, Сириус



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