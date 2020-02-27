В Югре введена административная ответственность за продажу снюсов несовершеннолетним

Депутаты думы Югры на очередном заседании запретили продажу в округе снюсов несовершеннолетним и ввели за нарушения закона административную ответственность, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова отметила, что меняются два закона. Их дополнили запретом на продажу снюсов несовершеннолетним и любой оборот бестабачных смесей. Документ вводит административную ответственность за такую торговлю.

Новация единогласно принята в двух чтениях.