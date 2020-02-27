10 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
ключи от квартиры (2016) | Фото:informaplus.ru

Деньги на достройку домов для обманутых дольщиков Югры выделят из федерального и окружного бюджетов

Обманутым дольщикам Югры помогут решить жилищные проблемы – будут выделены деньги из федерального и окружного бюджетов. Кроме того, помочь может Фонд защиты прав дольщиков. Информация об этом прозвучала на встрече замгубернатора округа Андрея Зобницева и гендиректора Фонда Олега Говоруна, которая прошла в Москве, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам Говоруна, по четырем застройщикам возможно применение механизмов фонда защиты прав дольщиков. "Артель", "ДЭП", "СеверСтрой Партнер" переводили обязательные отчисления, 1,2% от стоимости каждого ДДУ, в компенсационный фонд.

"После того, как окружной Арбитраж признает застройщиков банкротами, сможем инициировать восстановление прав дольщиков этих домов механизмами фонда. Четвертый застройщик, "СМП-68", уже признан банкротом, введено производство. Конкурсный управляющий начнёт формировать реестр требований участников долевого строительства, а фондом будет обеспечено проведение двух необходимых по закону процедур: оценка стоимости квадратного метра и завершения строительства. После этого вопрос определения способа восстановления прав дольщиков, завершение строительства или выплата компенсаций, будет вынесен на наблюдательный совет фонда", - сказал Говорун.

В единый реестр проблемных объектов включено 16 работающих в Югре застройщиков с объектами общей площадью более 160 тыс. "квадратов" жилья. Нарушены права более 1,9 тыс. дольщиков из 23 многоквартирных домов.

"В ходе встречи достигнуты принципиальные договоренности о заключении соглашения между правительством Югры и фондом защиты прав дольщиков о софинансировании завершения строительства "проблемных" жилых домов в регионе. Прежде всего, речь идет об объектах незавершенного строительства в Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе, где ситуация складывается наиболее остро. Соглашение предполагает применение механизмов восстановления прав дольщиков с помощью федерального и окружного бюджетов", - сказал Зобницев.

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Деньги на достройку домов для обманутых дольщиков Югры выделят из федерального и окружного бюджетов

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Теги: обманутые дольщики, строительство, Андрей Зобинцев, Олег Говорун



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