"Тинькофф" стал титульным партнёром Российской премьер-лиги. РПЛ сменила название и представила новый кубок
У чемпионата России по футболу появилось новое название — "Тинькофф Российская Премьер-Лига".
РПЛ объявила накануне о заключении соглашения о титульном партнёрстве с брендом "Тинькофф". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, соглашение подписано сроком на сезоны 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022. Сумма контракта не сообщается.
Кроме того, лига представила также и новый кубок турнира.
🏆 Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
🏆 Новый кубок чемпионов РПЛ в деталях#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/RrLZnTVYb9— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Вручение трофея и регламентные нормы не изменятся: клуб, который выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый кубок на вечное хранение.