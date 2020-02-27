08 Сентября 2020
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Кубок чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ) (2020) | Фото: premierliga.ru

"Тинькофф" стал титульным партнёром Российской премьер-лиги. РПЛ сменила название и представила новый кубок

У чемпионата России по футболу появилось новое название — "Тинькофф Российская Премьер-Лига".

РПЛ объявила накануне о заключении соглашения о титульном партнёрстве с брендом "Тинькофф". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, соглашение подписано сроком на сезоны 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022. Сумма контракта не сообщается.

Тинькофф Российская премьер-лига(2020)|Фото: premierliga.ru

Кроме того, лига представила также и новый кубок турнира.

Кубок чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ)(2020)|Фото: premierliga.ru

Вручение трофея и регламентные нормы не изменятся: клуб, который выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый кубок на вечное хранение.

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"Тинькофф" стал титульным партнёром Российской премьер-лиги. РПЛ сменила название и представила новый кубок

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Теги: Тинькофф, спонсор, РПЛ, название, кубок



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