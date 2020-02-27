08 Сентября 2020
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Политика В России Москва
путин владимир владимирович председатель правительства рф (2003) | Фото: пресс-служба Президента РФ

Путин признался, что думал об использовании двойника в целях безопасности

Президент России признался, что ему предлагали использовать двойника в целях безопасности в начале нулевых годов, однако Путин отверг эту идею.

"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - рассказал Путин в интервью ТАСС. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.

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Путин признался, что думал об использовании двойника в целях безопасности

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Теги: владимир путин, двойник, безопасность, президент



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