Путин признался, что думал об использовании двойника в целях безопасности

Президент России признался, что ему предлагали использовать двойника в целях безопасности в начале нулевых годов, однако Путин отверг эту идею.

"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - рассказал Путин в интервью ТАСС. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.