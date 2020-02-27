Заксобрание Южного Урала приняло поправки в областной бюджет на этот год

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом выступил первый заместитель министра финансов региона Александр Грязев. По его словам, законопроектом предусмотрено увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета 320 млн руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Также за счёт перераспределения средств предусмотрено направление средств в размере 519,2 млн руб. на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в общеобразовательных организациях, а также 309,3 млн руб. выделено на предоставление областного материнского капитала. Ещё 50 млн руб. пойдет на реализацию проекта "Чистая вода".

С учётом поправок дефицит областного бюджета останется без изменений и составит 22 млрд руб.

Депутаты приняли поправки в первом и третьем чтениях.