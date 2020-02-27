Мэр Екатеринбурга включен в состав областного союза промышленников и бизнесменов

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение приняли участники годового общего собрания СОСПП, которое состоялось в среду. В мероприятии участвовали исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Сергей Бидонько и руководители крупнейших финансово-промышленных организаций Среднего Урала.

Представители власти и бизнеса обсудили вопросы развития взаимодействия и сформулировали приоритетные задачи перед СОСПП на ближайший год. Речь шла о развитии системы стратегического планирования, улучшении делового климата, росте инвестиционной привлекательности и многом другом.

Напомним, недавно Александр Высокинский был избран главой межрегиональной ассоциации "Города Урала".