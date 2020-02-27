СМИ: КНДР из-за коронавируса планирует вывезти во Владивосток иностранцев

Власти КНДР могут организовать разовый рейс во Владивосток, на котором вывезут из страны иностранцев, решивших уехать на родину.

Как сообщил РИА Новости источник, россиян этим бортом вывозить не будут. По предварительным данным, рейс могут назначить на начало марта, вопрос находится в стадии обсуждения.

Ранее Северная Корея объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы" для предотвращения распространения коронавируса на своей территории.

Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян - Владивосток.

Ранее в стране 380 иностранцев были отправлены на карантин, чтобы не допустить распространения "китайского" коронавируса.

Пока что в КНДР наличие заболевших не было подтверждено, но эксперты опасаются, что заражение проходит незамеченным. В стране нет медицинской инфраструктуры, которая позволяла бы выявить Covid-19, пишет "Интерфакс". Россия по просьбе Пхеньяна передала Северной Корее 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса.