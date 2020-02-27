"Это слухи!" Директор депздрава Тюменской области опровергла информацию о своем повышении

В Тюменской области опровергли информацию о возможном повышении директора департамента здравоохранения Инны Куликовой.

Ранее в СМИ появились сведения, что она может перейти на работу в Минздрав РФ в качестве заместителя министра.

В региональном депздраве корреспонденту Накануне.RU сообщили, что это слухи и под ними нет никакой реальной основе.

"Мне никаких предложений о смене работы не поступало. Я планирую продолжать работать в Тюменской области", - заявила Инна Куликова.