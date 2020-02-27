08 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Павел Крашенинников (2016) | Фото: Накануне.RU

Предложение о голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля официально внесли в Госдуму

На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству официально внесена поправка, предлагающая провести голосование по изменениям в Конституцию 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.

Он отметил, что 22 апреля (среда) будет нерабочим днем. Ранее такой вариант обсуждался на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом России Владимиром Путиным.

Идеей провести всероссийское голосование 22 апреля остались крайне недовольны коммунисты. В КПРФ назвали такой выбор даты троллингом и провокацией. 22 апреля будет отмечаться 150-летяя годовщина дня рождения Владимира Ленина.

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Предложение о голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля официально внесли в Госдуму

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Теги: поправки в конституцию, госдума, павел крашенинников, день голосования



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