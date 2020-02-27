08 Сентября 2020
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&quot;Манчестер Сити&quot; (2020) | Фото: twitter.com/mancity

Наказанный UEFA "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом" в ЛЧ

В футбольной Лиге чемпионов состоялись очередные матчи 1/8 финала.

Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу в Мадриде против "Реала". На 60-й минуте Иско вывел "сливочных" вперёд. На 78-й минуте счёт сравнял Жезус, а пять минут спустя Де Брюйне реализовал 11-метровый удар. Итог - 2:1 в пользу гостей.

Отметим также, что капитан мадридцев Серхио Рамос был удалён с поля в конце встречи и пропустит ответную игру.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола установил рекорд турнира по количеству побед в плей-офф Лиги чемпионов в качестве наставника. Теперь их у него 28. Позади Алекс Фергюсон, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, у которых по 27 выигранных матчей в плей-офф.

Напомним также, что по решению UEFA, "Манчестер Сити" будет отстранён от участие в еврокубках на следующие два сезона из-за нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей. На днях английский клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В параллельном матче итальянский "Ювентус" потерпел минимальное поражение от "Лиона". Французский клуб обыграл на своём поле итальянцев со счётом 1:0 благодаря забитому мячу Тусара в первом тайме.

Лидер "старой сеньоры" Криштиану Роналду впервые не смог забить в матче в 2020 году, а "Ювентус" не забил второй раз в сезоне после сентябрьской нулевой ничьей с "Фиорентиной" в Серии А.

Ответные матчи данных команд в ЛЧ пройдут 17 марта.

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Наказанный UEFA "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом" в ЛЧ

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Теги: UEFA, Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов



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