В 30% детских поликлиник в России нет водопровода и канализации – Счетная палата

Счетная палата России дала оценку состоянию детского здравоохранения в стране. Отчет о работе аудиторов содержится в бюллетени СП №2 за 2020 год.

Аудиторы приходят к выводу, что в сфере наблюдаются "недостаточная доступность и низкое качество услуг".

Одна из проблем – неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий. Так, на 1 января 2019 года из 116 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % отсутствовал водопровод, в 52,1 % – горячее водоснабжение, в 41,1 % – центральное отопление, в 35 % – канализация, в 47 % не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, говорится в отчете.

Другая проблема – недостаток квалифицированных кадров. Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7 % педиатров не имеют необходимой квалификации.