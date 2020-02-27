08 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане нелегальные кредиторы действуют под видом ломбардов и микрофинансовых организаций

В Курганской области в прошлом году было выявлено 10 организаций так называемых "черных" кредиторов, которые нелегально давали кредиты населению.

Часть из них прятали свои организации за деятельностью ломбардов и микрофинансовых организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Также нелегальные кредиторы маскировали свою деятельность под видом заключения договора лизинга. Схему объяснил замуправляющего Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов. По его словам, если гражданин продает автомобиль какой-то организации, то он заключает с ней договор лизинга.

"При этом автовладелец продолжает пользоваться своим транспортом, но платит за это аренду. Это схема легальна, если бы речь шла о законной лизинговой организации. В отличие от кредитов и займов проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены. Мошенники же скрывают под лизингом выдачу займов, при этом просрочки могли возникнуть даже вне зависимости от платежеспособности заемщика", - отметил Немчинов.

На Урале за прошлый год всего было выявлено более 200 таких нелегальных кредиторов.

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В Кургане нелегальные кредиторы действуют под видом ломбардов и микрофинансовых организаций

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Теги: нелегальные кредиторы, ломбарды, Курган, Банк России



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