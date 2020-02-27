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Политика За рубежом
ярошенко константин российский летчик (2011) | Фото: gdb.rferl.org

Российское посольство призвало США срочно оказать Ярошенко медицинскую помощь

Российское посольство призвало власти США срочно оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме.

Дипломаты ожидают, что Ярошенко "будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение".

Как говорится в сообщении посольства РФ в Facebook, здоровье россиянина серьезно пошатнулось за период нахождения в заключении.

Ярошенко отбывает наказание в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут, в ближайшее время его посетят дипломаты.

Ранее в открытом письме посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитников посодействовать в оказании медицинской и правовой помощи Ярошенко, сообщает Regnum.

Россиянин подпадает под программу передачи осужденных в страну гражданства по причине серьезных проблем со здоровьем. Однако в октябре Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика в Россию для отбывания наказания. Отмечается, что США приняли такое решение "исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений".

Напомним, Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам летчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признает.

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Российское посольство призвало США срочно оказать Ярошенко медицинскую помощь

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Теги: Константин Ярошенко, США, Россия



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