В Екатеринбурге осудили курганца за призывы к экстремистской деятельности

В Екатеринбурге окружной военный суд вынес приговор жителю Курганской области по фамилии Девяшин - его признали виновным за видеозапись с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

Сотрудники управления ФСБ России по Курганской области установили, что мужчина не раз публиковал на своих страницах в соцсетях экстремистские материалы.

"Тексты и видео в его соцсетях содержали призывы к идеологии насилия, создающего опасность гибели или иных тяжких последствий в отношении представителей федеральных органов государственной власти, правительства Курганской области, а также прекращения политической деятельности ряда госслужащих из мести", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Более того, у мужчины имелся пневматический пистолет, который он переделал под боевое оружие. На суде своей вины Девяшин не признал, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.