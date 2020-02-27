Руководитель ямальского Госстройнадзора арестован на два месяца по делу о взятках

Руководитель ямальского Госстройнадзора Павел Кузнецов арестован на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Под стражей он будет находиться до 25 апреля. Кузнецов был задержан накануне в рамках уголовного дела по которому проходят бывший и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев и глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов.

Напомним, Кудрявцеву было предъявлено обвинение во взяточничестве. После этого он потерял свой пост и.о. главы департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с утратой доверия. Интерес правоохранителей Кудрявцвев привлёк еще во время работы в Росреестре. Вместе с ним под подозрение в коррупции попали руководитель Кадастровой палаты, и.о. главы ямальского управления Росреестра и еще семь человек. Двое из них, главы компаний, подозреваются в том, что дали крупную взятку, другие пятеро – в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован бывший и.о. главы департамента имущественных отношений.