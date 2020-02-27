В Китае готовы взять под контроль эпидемию к концу апреля

В Китае рассказали о готовности взять под контроль ситуацию с эпидемией коронавирусной пневмонии к концу апреля. Академик Чжун Наньшань рассказал, что пик заболеваемости пришёлся на середину февраля в соответствии с его прогнозами. Основываясь на этих же прогнозах, китайские учёные ожидают полностью взять под контроль эпидемию коронавирусной пневмонии к концу апреля.

Как передаёт "Пэнпай синьвэнь", Чжун Наньшань до сих пор не уверен в источнике коронавируса. Продолжают исследоваться летучие мыши из провинций Чжэцзян и Гуанси, а также панголины. По мнению Чжун Наньшаня, цепочка передачи вируса к человеку не может включать лишь летучих мышей и панголинов, должны существовать и дополнительные звенья.

Напомним, к апрелю в КНР должны начаться клинические испытания вакцины от коронавируса.