08 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Норвежский лыжник с флагом (2020) | Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmidt

"Заняли все ключевые посты". Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Экс-главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре выступил с резкой критикой сборной Норвегии.

По мнению специалиста, представители скандинавской страны заняли ведущие посты в Международной федерации лыжного спорта (FIS) и обеспечивают своих спортсменов медалями через кабинеты.

"Они заполонили всю систему. Лыжи нужно спасать от норвежцев. Норвегия сама эту власть не отдаст. Они уничтожают соперников, сборные целых стран", - цитирует слова тренера портал sport24.ru со ссылкой на издание Ilta Sanomat.

Кюре отметил, что руководящие посты в FIS необходимо занимать представителям иных европейских стран. Как считает он, разнообразие поможет сделать вид спорта более интересным для спортсменов и спонсоров.

"Существующая система похожа на замкнутый круг. А кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт", - добавил тренер.

Добавим также, что в текущем сезоне сборная Норвегии с 42 золотыми медалями лидирует в общем зачёте Кубка мира (12 тыс. 944 баллов). Второе место у России с 12 наградами высшего достоинства (6 тыс. 720 баллов). Несмотря на это, индивидуальный зачёт у мужчин возглавляет россиянин Александр Большунов, при этом со 2 по 5 места занимают норвежцы. У женщин первые два места тотала также за девушками из этой страны.

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"Заняли все ключевые посты". Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

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Теги: Кари-Пекка Кюре, Норвегия, лыжи, Международная федерация лыжного спорта, посты, спортсмены



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