"Циркон" впервые запустили с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля.

Испытания проходили в январе в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 "Адмирал Горшков", передает Regnum.

Пуск проводился по наземной цели, расположенной в пределах одного из полигонов Северного Урала. Дальность полета "Циркона" превысила 500 км.

Ранее стало известно, что модернизируемые для Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".