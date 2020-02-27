Свердловский министр предупредила о мошенниках, "работающих" от ее имени

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова выступила с заявлением о том, что некие злоумышленники используют ее имя для совершения мошенничеств. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом чиновница рассказала в своем Instagram.

По данным Казаковой, реализуется одна и та же схема: от имени должностных лиц, в том числе и ее, неизвестные обращаются к бизнесменам с предложением профинансировать реализацию нацпроектов: например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот.

"Уважаемые предприниматели и руководители предприятий, работающих в Свердловской области - убедительная просьба не поддаваться на подобные провокации. В случае их возникновения незамедлительно пишите заявление в правоохранительные органы", - предупредила министр.

Она добавила, что сама уже обратилась в прокуратуру. Виктория Казакова отметила, что волна аналогичных мошенничеств уже прошла по Челябинской области.

Как сообщало Накануне.RU, недавно появился новый вид мошенничества: уральцам предлагают оплачивать штрафы по липовым реквизитам, которые якобы принадлежат свердловскому управлению Роспотребнадзора. В самом ведомстве уверяют, что не имеют к этому никакого отношения.

Также в Прикамье неизвестные вымогали деньги у бизнесменов от имени зампреда краевого правительства.