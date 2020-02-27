Виталию Лопину прочат кресло заместителя генпрокурора по УрФО

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин может стать заместителем генпрокурора по Уральскому Федеральному округу, сообщает ТГ-канал "Постправда".

"Если Лопин будет утвержден, то Трошкин займет кресло областного прокурора. При этом вряд ли будут какие-то изменения в карьере брянского прокурора Александра Войтовича, возглавлявшего с 2004 по 2015 годы Челябинскую прокуратуру", - пишет ТГ-канал.

Отметим, что Лопин был назначен прокурором Челябинской области в августе 2018 года, а в областной прокуратуре работал с 2008 года. Сначала в должности заместителя прокурора области, в 2017 году был повышен до первого заместителя.

После назначения Лопина прокурором области Игорь Трошкин был назначен его первым заместителем. До назначения работал прокурором Курчатовского района Челябинска.

Напомним, 21 февраля стало известно, что заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Гулягин подал рапорт об отставке.