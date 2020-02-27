08 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Бездомные собаки, чипы (2019) | Фото: psu.ru

В Госдуме обеспокоились массовым отловом бездомных животных в Москве

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отреагировал на слова главы московского управления Роспотребнадзора Елены Андреевой о массовом отлове диких и бездомных животных.

Накануне на коллегии, посвященной профилактике распространения коронавируса COVID-19, Андреева сказала: "Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных".

По словам Бурматова, у него возникает масса вопросов к условиям отлова, содержания животных и их дальнейшей судьбы.

"Кто занимается отловом, куда помещаются животные, в каких условиях они содержатся и какие ветеринарные мероприятия с ними проводятся? На основании каких документов это делается, кроме ФЗ "Об ответственном обращении с животными" и подзаконных актов, регулирующих порядок обращения с безнадзорными животными и требования к приютам? Где содержатся отловленные животные и кто осуществляет контроль за условиями содержания (по закону туда должны иметь беспрепятственный доступ общественные инспектора)? Производится ли там вакцинация и стерилизация отловленных животных, как того требует федеральный закон и подзаконные акты? Какова дальнейшая судьба животных, куда они будут помещаться далее, сколько будут содержаться в "спецприемниках" и в какие приюты будут переданы в дальнейшем? Планируется ли их возвращение в естественную среду обитания и в какие сроки? Каковы заключения ветеринаров и эпидемиологов по поводу эффективности применяемых профилактических мероприятий и имеющихся угрозах? Есть и другие вопросы, которые обязательно будут заданы. Надеюсь получить ответы от Роспотребнадзора в ближайшее время", - написал депутат Госдумы в Instagram.

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В Госдуме обеспокоились массовым отловом бездомных животных в Москве

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Теги: госдума, беспризорные животные, отлов животных, москва, владимир бурматов, госдума



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