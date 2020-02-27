В Югре 18 человек, прилетевшие из Китая, остаются на пролфилактическом карантине

В Югре на профилактическом карантине находятся 18 человек, которые приехали в округ из Китая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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На заседании окружной думы парламентарий Михаил Сердюк отметил, что ему поступила информация о студентке из Поднебесной, которая "свободно гуляет по Сургуту, её госпитализировали, однако не изолировали тех, с кем она общалась". Политик попросил выслушать доклад департамента здравоохранения о ситуации с коронавирусом.

"На сегодняшний день в Югре на двухнедельном карантине находятся восемь граждан КНР и 10 югорчан, которые вернулись из туристических поездок по Китаю. Случаев коронавируса в округе нет", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Профилактика находится на управляемом уровне, отметил замгубернатора округа Всеволод Кольцов. Он добавил, что "округ прошёл боевую проверку" - в одном из городов приземлился на дозаправку самолёт, летевший из Пекина в Лондон.

"Через 50 минут после посадки он покинул территорию Югры", - уточнил Кольцов.

Хохряков отметил, что на следующем заседании парламента одним из вопросов будет доклад руководителя окружного управления Роспотребнадзора о ситуации с профилактикой коронавируса.