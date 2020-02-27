08 Сентября 2020
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Экономика В России
банкомат, карта, мошенник (2016) | Фото:vk.com

Россияне массово отказываются от банковских вкладов в пользу текущих счетов

Доля средств физических лиц на текущих счетах, а не во вкладах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Это рекорд как минимум с 2010 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Альфа-банка. Эксперты объясняют это перетоком денег с депозитов и невозможностью открывать вклады в евро.

В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

Ранее сообщалось, что жители России все меньше могут заработать с помощью банковских депозитов.

В октябре 2019 года средняя ставка по вкладам в десяти банках, которые привлекают наибольший объем средств физических лиц, снизилась. Показатель доходности вкладов находился на самом низком уровне с начала сентября 2018 года.

В начале февраля 2020 года в 5 из 10 крупнейших российских банков снизились ставки вкладов в рублях. По словам экспертов, так финансовые учреждения готовятся к очередному снижению ключевой ставки ЦБ.

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Россияне массово отказываются от банковских вкладов в пользу текущих счетов

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Теги: банковские вклады, счета, банки



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