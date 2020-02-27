На оппозиционера из Чечни, который критиковал местную власть, совершено покушение

В Чечне совершено нападение на местного блогера-оппозиционера Тумсо Абдурахманова, который критиковал местную власть.

Как сообщает сайт правозащитной организации "Вайфонд", злоумышленник пробрался в дом блогера с молотком и успел нанести несколько ударов, однако Абдурахманов оказал активное сопротивление. Сейчас он с травмами находится в больнице.

Известно, что блогер записал видео, на котором заставил рассказать нападавшего о заказчиках преступления. Видео было размещено на YouTube, но на настоящий момент оно уже удалено.

Напомним, спикер парламента Чечни Магомед Даудов ранее объявил блогеру кровную месть.