08 Сентября 2020
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молоток, кувалда, кровь (2016) | Фото:map.112.ua

На оппозиционера из Чечни, который критиковал местную власть, совершено покушение

В Чечне совершено нападение на местного блогера-оппозиционера Тумсо Абдурахманова, который критиковал местную власть.

Как сообщает сайт правозащитной организации "Вайфонд", злоумышленник пробрался в дом блогера с молотком и успел нанести несколько ударов, однако Абдурахманов оказал активное сопротивление. Сейчас он с травмами находится в больнице.

Известно, что блогер записал видео, на котором заставил рассказать нападавшего о заказчиках преступления. Видео было размещено на YouTube, но на настоящий момент оно уже удалено.

Напомним, спикер парламента Чечни Магомед Даудов ранее объявил блогеру кровную месть.

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На оппозиционера из Чечни, который критиковал местную власть, совершено покушение

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Теги: Тумсо Абдурахманов, покушение, кровная месть, Чечня



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